FIGC, Gravina: “Non mandare i calciatori in nazionale porta sanzioni, stiamo facendo una cattiva figura”

Stiamo facendo una brutta figura.

Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto tramite un comunicato stampa ufficiale sul blocco della partenza di alcuni giocatori verso i ritiri delle rispettive nazionale. Le parole del numero uno della Federcalcio hanno fatto particolare scalpore, soprattutto perché arrivate in un momento sanitario oggettivamente complicato.

Di seguito le parole di Gabriele Gravina: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perchè la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale partecipazione…Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo”.

