Figc, da De Rossi a Del Piero fino a Vieri: inaugurato il nuovo corso allenatori Uefa A

Inaugurato il nuovo corso allenatori.

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo corso per allenatori con una classe ricca di allievi illustri e nomi noti del calcio italiano: da Daniele De Rossi a Christian Vieri fino ad Alex Del Piero, si legge nella nota pubblicata direttamente sul sito della Figc.

Di seguito, il comunicato in questione.

“I campioni del mondo del 2006, Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero; l’ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e altre vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro: tutti insieme nell’aula virtuale per seguire le lezioni della Scuola Allenatori e per iniziare il loro cammino di formazione per diventare tecnici.

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo corso per allenatori con una classe ricca di allievi illustri e nomi noti del calcio italiano. Così come stabilito dalla Coaching Convention della UEFA, infatti, questo corso è riservato a “calciatori professionisti di lunga esperienza” ed avrà una durata complessiva di 210 ore di lezione, al termine delle quali i corsisti dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica da allenatore UEFA A. Con questa abilitazione potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Le prime ore di corso in questo 2020 si terranno in modalità streaming e poi le lezioni riprenderanno a inizio 2021.

Di seguito, l’elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri”.