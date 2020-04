FIGC, Albertini: “Momento difficile, vogliamo contribuire nell’istruzione. Docenti preparati per ripartire nelle difficoltà”

Ripartono on-line i corsi di formazione della FIGC.

Come affermato da Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Federcalcio, le ore di lezione dedicate alla Scuola Allenatori saranno recuperate tramite smart-working: “Siamo l’organo di formazione del calcio italiano e, come scuola del nostro movimento sportivo, anche noi, come tutte le scuole e le università presenti sul territorio nazionale, vogliamo contribuire ad un nuovo percorso di istruzione in questo momento difficile. Grazie alla sinergia con le componenti e con gli organi che organizzano territorialmente le lezioni – ha continuato Albertini – ovvero AIAC, LND e il Settore Giovanile e Scolastico, da oggi ripartiranno i corsi in modalità on-line, con la possibilità di concludere le ore di lezione per quel che riguarda la parte teorica dei corsi, mentre la parte pratica riprenderà appena sarà possibile. Nelle settimane e nei giorni scorsi abbiamo formato i nostri docenti per permettere loro di avere tutto quanto il necessario per proseguire con la loro attività didattica e oggi rappresenta per noi un giorno significativo, perché ripartiamo con i corsi nonostante le difficoltà”.

Gilardino: “Coronavirus? Restiamo a casa. Sogno di allenare in Serie A. Vi racconto di quando sono stato vicino al Napoli”

Oltre al recupero delle lezioni teoriche, il sito del Settore Tecnico ha reso disponibili dei podcast a tema che variano quotidianamente e che sono a disposizione degli addetti ai lavori: “Ci siamo messi a disposizione dei nostri tesserati – ha chiarito il presidente del Settore Tecnico -, ‘Allenare ai tempi del Coronavirus’ è uno strumento a disposizione di tutti e innovativo al tempo stesso per dare una mano a chi, in questo momento, non può vedere dal vivo, sul campo, i propri ragazzi e vuole indicazioni e suggerimenti da parte di esperti del settore”.

Coronavirus, Del Piero: “Il calcio sarà toccato dalla crisi, ecco come ripartire. L’Italia del 2006 al fianco della Croce Rossa, vi racconto”