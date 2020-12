Fifa The Best Awards, tutti i premiati della serata: solo podio per Messi e CR7, un italiano tra i vincitori

Il Fifa The Best Awards va di scena a Zurigo.

Altra serata di premiazioni e riconoscimenti per calciatori e personaggi del panorama europeo del football. Dopo l’assegnazione del Golden Boy – noto premio instituito dal quotidiano TuttoSport -, a Zurigo sono stati diversi i vincitori, da campioni pluridecorati ad allenatori, passando poi per giovanissimi professionisti e anche calciatrici. Robert Lewandowski supera Messi e CR7 nell’annuale corsa al The best footballer of the year . Poco male comunque per l’argentino e il portoghese, inseriti nella top XI dell’anno solare che, oltre a questi ultimi e all’attaccante del Bayern Monaco, ha compreso molti altri calciatori. Ecco l’undici completo: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara; Messi, Lewandowski, CR7.

Tante le dediche, una delle più rappresentative quella del numero uno della FIFA Gianni Infantino che ha dedicato le proprie parole alle recenti scomparse di due leggende come Diego Armando Maradona e Paolo Rossi: “Diego Armando Maradona e Paolo Rossi sono due leggende del calcio che, con le loro gesta, hanno fatto si che tante persone si innamorassero del calcio. Un grande abbraccio alle loro famiglie. Il 2020 è stato un anno davvero difficile, molto, Spero che il 2021 sia un anno migliore, la salute viene prima di ogni cosa, anche del calcio. Il calcio è ripartito e ha restituito il sorriso a milioni di persone”.

Altri riconoscimenti, questa volta targati Germania. Jurgen Kloop è infatti stato premiato come miglior tecnico del 2020 – alla seconda vittoria consecutiva – staccando il suo connazionale e attuale campione d’Europa Hans-Dieter Flick. Il miglior portiere viene vinto invece da Manuel Neuer, che dopo qualche anno e tanti problemi fisici è tornato in cima alla lista delle preferenze, lasciandosi dietro Alisson e Oblak. Il Puskas Awards, infine, lo vince il sudcoreano del Tottenham Son, davanti a Arrascaeta e Luis Suarez.

Ultimi premi assegnati poi per il The Best Fifa Award per il fair-play, finito in liguria tra le mani del giovane classe 2003 Mattia Agnese, che nello scorso gennaio ha salvato la vita ad un avversario soccorrendolo sino all’arrivo dei soccorsi. La miglior calciatrice dell’anno, in chiusura, è invece Lucy Bronze, seguita dal tecnico Sarina Wiegman che alla guida della nazionale olandese ha conquistato la qualificazione ai campionati europei con otto vittorie su altrettante partite disputate.