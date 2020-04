Ficarrotta: “Vorremmo tornare in campo per centrare il nostro obiettivo. Sogno di chiudere la carriera a Palermo”

“Oggi è quasi impossibile stabilire quando potremo tornare a giocare inoltre, secondo me, le istituzioni del calcio potrebbero seguire due criteri differenti per il professionismo ed il dilettantismo“.

Questo il pensiero dell’attaccante del Palermo, Luca Ficarrotta, in merito alla possibilità di tornare in campo. L’ipotesi più accreditata al momento è quella che le squadre tornino ad allenarsi agli inizi di maggio, ma ancora nulla è certo. Intervistato dal sito ufficiale del club rosanero, il numero 14 della formazione di Pergolizzi ha poi proseguito: “Per molti club di Serie D con gravi difficoltà economiche questa emergenza rappresenta il colpo di grazia, ma per fortuna la nostra Società è talmente solida da poter superare anche questo momento critico“.

“Noi vorremmo ricominciare al più presto e centrare l’unico obiettivo, dimostrando sul campo di essere la squadra più forte – ha sottolineato Ficarrotta -. Non credo che l’ipotesi playoff per concludere anticipatamente i campionati sia una soluzione opportuna mentre la disputa delle gare a porte chiuse potrebbe essere una precauzione necessaria, con enorme rammarico perché non dimentichiamo che il calcio è della gente. Ad ogni modo la paura diffusa è che ci possano essere nuovi contagi dopo la ripresa delle attività e sarebbe un colpo durissimo. Bisogna agire con massima cautela, la vita non può essere messa in pericolo”.

Infine, Ficarrotta si è soffermato sui suoi obiettivi a livello personale: “Il mio grande desiderio è quello di chiudere la carriera a Palermo spero di avere la possibilità di dimostrare il mio valore guadagnandomi la riconferma. Vestire la maglia rosanero era il sogno della mia vita, il punto più alto della mia carriera. Vorrei continuare questa fantastica avventura e contribuire a riportare questa squadra in alto”, ha concluso l’attaccante palermitano.