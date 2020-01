Ficarrotta: “Voglio dimostrare di essere da Palermo. Floriano? Mi ha impressionato tanto”

“Abbiamo nelle corde altre dieci vittorie di fila, sì, ma la sfida col Savoia è troppo in là, non dobbiamo pensare a loro“.

Luca Ficarrotta sa bene che questo Palermo può far ancora meglio di quanto abbia fatto nella prima metà di stagione e la sua consapevolezza nasce dai risultati ottenuti dalla squadra: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi, a lavorare e fare meno errori possibili, aiutandoci a vicenda – ha detto l’esterno classe 1990 ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Le loro parole ci daranno pure un po’ di fastidio, ma certe dichiarazioni non hanno senso. È inutile punzecchiare“.

Il club rosanero domenica scorsa ha ufficializzato anche l’arrivo di Roberto Floriano, attaccante che nella scorsa stagione con la maglia del Bari ha realizzato 13 gol in D: “La concorrenza aumenta, ma gli stimoli non li danno i nuovi giocatori – ha spiegato Ficarrotta -. Quelli devi averli a prescindere. Sono contentissimo che sia arrivato Floriano, lo scorso anno l’ho incontrato due volte e mi ha impressionato tanto, anche perché gioca nel mio stesso ruolo. Si è unito alla nostra famiglia e di questo sono felice“.

Ficarrotta da diversi anni milita nella quarta serie italiana, il suo obiettivo è quello di tornare tra i professionisti: “Sono uscito dal giro dopo l’esperienza con la Nocerina nel 2013 e sono rimasto in D tutti questi anni. Prima di venire a Palermo avevo la possibilità di tornare tra i professionisti, ma il richiamo di casa è stato troppo forte. Ho tanta voglia di dimostrare a me stesso, non ad altri, di poter stare ancora a Palermo“.

Infine Ficarrotta ha parlato del suo futuro, col sogno di continuare ad indossare la maglia rosanero anche nella prossima stagione: “Valuteranno il presidente e i direttori – ha concluso l’esterno d’attacco ex Sancataldese e Marsala – . Spero intanto che il 2020 possa essere l’anno del ritorno del Palermo in Serie C e spero di rimanere qui, perché è il mio sogno“.