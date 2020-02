Ficarrotta: “Successo fondamentale, felice per la prestazione personale. Polemiche? Non ci interessano”

Luca Ficarrotta sulla vittoria ottenuta per 2-0 dal Palermo contro l’FC Messina.

Serie D, 22a giornata: Sforzini guida il Palermo verso la vittoria, 3 punti anche al Savoia. Risultati e classifica

L’esterno mancino rosanero, intervenuto in mixed zone, ha analizzato il successo ottenuto dalla squadra guidata da Rosario Pergolizzi che conferma il +5 sul Savoia.

Palermo-FC Messina 2-0: rosanero versione diesel, Sforzini firma il derby e blinda il primato

“Mi faccio trovare sempre pronto, al di là di quanto vengo impiegato. Oggi sono entrato bene e ho servito Sforzini in occasione del gol decisivo. Cerco sempre di dare la palla giusta ai compagni, questa volta è andata bene. Sono contento. L’importante è allenarsi bene, aspettare di essere chiamato in causa e dimostrare che si può dare un contributo alla squadra. Ho sempre dimostrato di essere a disposizione del mister, anche se magari non sono riuscito a dare il 100%. Sono sempre pronto. Ringrazio il pubblico per il sostegno che mi ha dato oggi. Errori arbitrali? Non li ho visti, forse ha fischiato meno a noi che a loro. Queste polemiche però non ci interessano. L’importante è avere portato i tre punti a casa”.

