Festa rosanero: una reunion delle stelle della rinascita del Palermo Calcio 1987/1988

Il 6 giugno si terrà un evento speciale dedicato alla storia rosanero, con la partecipazione di ex giocatori e un’importante iniziativa solidale. Sarà un’occasione per celebrare il passato del Palermo e sostenere una causa benefica

UN TUFFO NELLA STORIA

L’evento sarà un’occasione unica per rivivere le emozioni di un’annata fondamentale per il club. Dopo il fallimento della vecchia società, il Palermo ripartì proprio nella stagione 1987/88, conquistando il campionato e gettando le basi per il ritorno nel calcio che conta. Tanti protagonisti di quell’impresa saranno presenti alla serata, tra cui Mister Caramanno, Macrì, Di Carlo, Nuccio, D’Este, Pocetta, Carrera, De Sensi, Cracchiolo, Sampino, Manicone, Pappalardo, Bigotto, Marsan, Marchetti, Casale, Restuccia, Perfetto, Carucci, Conticelli, Matracia, Cerro (Famiglia), Massei (Famiglia) e Pidatella. Un’occasione per rivedere i volti che hanno scritto una pagina importante della storia rosanero e per celebrare il passato con video, musica e tanto divertimento.