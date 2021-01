Fenerbahce, infortunio horror per Perotti. il ds Emre Belozoglu: “Cose che si vedono solo in incidenti stradali”

Grave infortunio per Diego Perotti.

Si prospettano mesi difficili per Diego Perotti, alle prese con un nuovo infortunio che lo terrà ancora lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Il centrocampista argentino, infortunatosi al ginocchio nel corso di un derby tra il suo Fenerbahçe e il Besiktas, ha infatti rimediato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Una notizia shock riporta dallo stesso direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu.

“Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio e abbiamo comunicato già comunicato la cosa al suo entourage. Ha bisogno di un intervento chirurgico e qualora dovesse operarsi il periodo di stop andrebbe dai tre ai quattro mesi. Mi hanno spiegato che raramente un atleti riportano un infortunio del genere, di solito problemi di questo tipo succedono solo con incidenti stradali. Decideremo con lo staff sanitario se l’intervento avrà luogo o meno. Ha dimostrato che cosa può fare. Purtroppo adesso le cose non stanno andando come lui e noi avremo voluto. In caso di operazione dovremmo sederci ad un tavolo per parlare con lui e con i suoi agenti”.

Una notizia disastrosa non solo per il Fenerbahce, costretto a privarsi di Perotti per mesi, ma anche per il suo ex club: la Roma. L’accordo stipulato con i capitolini per il trasferimento, come riportato da “Forzaroma”, prevede infatti la condivisione del pagamento dell’ingaggio in base alle presenze, con impegno a salire per il Fenerbahce ogni cinque partite.