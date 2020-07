Felipe Martins, duro attacco a Ibrahimovic: “Felice che tu non sia più in MLS”

Zlatan Ibrahimovic torna a fare discutere.

Dopo la vittoria in rimonta del Milan contro la Juventus, decisa da un gol di Ibrahimovic, l’attaccante si è lasciato andare ad esternazioni particolari nel post-gara. Lo svedese, al triplice fischio, ha affermato che dovrebbe essere anche allenatore e presidente del club aggiungendo che, con lui da inizio anno, i rossoneri avrebbero senz’altro vinto. Parole che non sono andate giù all’ex avversario in Major League Soccer, Felipe Martines, il quale, attraverso il proprio account “Twitter”, ha repostato le sue dichiarazioni accompagnate da un messaggio al vetriolo.

“Sono felice che tu non sia più qui nella MLS”.