FC Messina, Marone: “Obiettivo playoff raggiungibile. Palermo? Speriamo continuino a calare”

Parola a Francesco Marone.

Domenica 22 dicembre si è concluso il girone di andata del campionato di Serie D: una prima parte di stagione che ha messo in mostra doti, caratteristiche e punti di forza delle squadre partecipanti. Il Girone I ha visto tramontare Palermo, Savoia e Acireale, adesso fuori dalle zone alte della classifica a causa della penalizzazione di quattro punti subita dal club franata per delle vertenze non pagate ad alcuni giocatori che hanno militato in squadra lo scorso anno.

Tra le squadre che si sono messe in mostra, anche l’FC Messina, che tra alti e bassi è riuscito a chiudere, o quasi, il 2019 al quarto posto della classifica – frutto anche dei cinque successi ottenuti nelle ultime sei gare – con un bottino di 29 punti, gli stessi del Giugliano, e due in meno del Licata terzo. L’obiettivo della squadra di mister Ernesto Gabriele, che ha già ripreso la preparazione a suon di doppie sedute di allenamento, è quello di proseguire su questa strada in vista del girone di ritorno, che già domenica 5 gennaio 2020 attende i peloritani.

A carica la piazza giallorossa ci ha pensato Marone, che intervenuto ai microfoni di ‘Messinasportiva.it’, si è soffermato sulle ambizioni e i buoni propositi dell’FC Messina: “L’obiettivo playoff adesso è raggiungibile, tra l’altro finché non c’è la matematica noi ci crediamo. Il Palermo? Noi pensiamo solo a noi stessi, partita dopo partita, cercando di prendere i tre punti, su qualsiasi campo, ma è chiaro che dal canto nostro, speriamo che loro possano confermare quel piccolo calo avuto recentemente”, ha concluso.