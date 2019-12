FC Messina, la carica di Miele: “Palermo e Savoia? Non guardiamo troppo la classifica, il nostro obiettivo…”

“Avremmo anche potuto chiudere il girone di andata al terzo posto, bastava poco”.

Parola di Francesco Miele. Il centrocampista dell’FC Messina, intervenuto ai microfoni del portale ‘Messina Sportiva’, si è soffermato sul momento attuale della squadra peloritana, analizzando, nello specifico, la loro posizione in classifica, che li vede insieme al Giugliano al sesto posto con 26 punti: “Bastava poco per essere terzi. Credo che fin qui abbia pesato l’aspetto mentale e una sorta di blocco psicologico che ci ha frenato. La rosa in fondo non è cambiata, e se di colpo sono arrivati una serie di risultati positivi, significa che possiamo giocarcela con chiunque. L’importante è non abbassare la guardia e la soglia di attenzione, altrimenti finiamo nuovamente per cadere, e lo dimostra la gara di domenica”.

L’obiettivo dei giallorossi, che dopo l’esonero dell’allenatore Massimo Costantino hanno ritrovato un po’ di serenità con il vice Ernesto Gabriele, che guida la squadra con l’aiuto di Cesar Grabinski, è quello di provare a prendere il volo per raggiungere, o quanto meno tentare, Palermo e Savoia rispettivamente prima e seconda con 40 e 35 punti. Una sfida difficile ma non impossibile, e Miele – proiettato con la testa e con il cuore alla sfida contro il Roccella -, ci crede: “Sono stato uno tra i primi ad unirmi all’FC Messina quest’estate estate e devio dire che ho trovato un gruppo fantastico una società seria che non ci fa mancare nulla. Qui mi trovo benissimo e adesso il nostro obiettivo è ripagare la loro fiducia con i risultati. Palermo e Savoia? La classifica dice che hanno fatto qualcosa in più ma noi non guardiamo troppo la classifica. Il campionato è difficile, è vero, ma non bisogna mai arrendersi”, ha concluso.