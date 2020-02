FC Messina, Gabriele: “I gol del Palermo viziati da irregolarità, a fine partita l’arbitro mi ha confessato una cosa..”

Il Palermo ha superato per 2-0 l’FC Messina grazie a una doppietta di Ferdinando Sforzini.

Vittoria importante quella ottenuta dai rosanero che hanno avuto la meglio dei peloritani che non subivano reti da cinque giornate e stanno vivendo un momento di grazia. Il tecnico della compagine messinese, Ernesto Gabriele, intervenuto in mixed zone, ha analizzato così la prestazione dei suoi che non sono riusciti ad avere la meglio dei Rosa.

“Oggi non ci siamo mai abbassati. Attaccavamo in tanti, ma non ci siamo mai creati questo problema. Sapevamo di giocare contro il Palermo ed è stato un piacere per noi. Quando però iniziano a subentrare aspetti esterni a quelli che riguardano il gioco inizio ad essere infastidito. L’arbitro mi ha confermato di avere commesso due errori, mi ha detto: “Sono umano, posso sbagliare anch’io”. Lui sbaglia, io prendo due gol. Sul primo gol c’è un fallo netto sul portiere. Anche sul secondo gol c’è un fallo netto. Non deve esistere. Noi facciamo calcio giocato. Il nostro portiere non ha fatto nessuna parata. Dopo gol dell’1-0 loro si sono chiusi. Nei primi 30′ hanno subito tanto, ma non siamo stati bravi a concretizzare. Errori arbitrali nei confronti del Palermo? Io guardo soltanto alla mia squadra. Oggi non so quali siano stati gli errori che hanno penalizzato il Palermo. È un problema suo se non ha gestito bene la gara, ma io guardo a come ha condizionato la gara della mia squadra. Si può sbagliare, non ci sono dubbi. Bisogna però considerare il peso degli errori: un errore arbitrale a centrocampo non ha lo stesso peso di un errore in area. Il risultato oggi lo ha deciso il campo soltanto al 50%”.