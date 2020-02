FC Messina, Arena si scusa con il Nola e gli arbitri: “Acqua fredda nelle docce? E’ una vergogna”

L’FC Messina blinda il terzo posto.

Dopo il ko contro il Palermo i peloritani sono tornati al successo in casa al “San Filippo-Franco Scoglio” per 2-0 contro il Nola. Il vantaggio dei giallorossi arriva con Fissore nel primo tempo, il raddoppio è invece di Carbonaro nella ripresa, con l’attaccante abile a spedire in rete la respinta del penalty del portiere avversario. Nel post gara arrivano però le scuse del presidente dell’FC Messina, Rocco Arena,nei confronti degli avversari e della terna arbitrale: “È una vergogna che i ragazzi del Nola e la terna arbitrale – tra cui c’era una signora – siano stati costretti a lavarsi con l’acqua fredda. Chiedo scusa a tutti, anche se non è dipeso da noi“.