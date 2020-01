FC Messina, Arena: “La squadra sta vivendo un sogno. Palermo? Riavremo due pedine fondamentali, Carbonaro…”

L’FC Messina scalda i motori in vista dell’ostica trasferta di Palermo.

Prosegue il momento positivo vissuto dalla formazione guidata da Ernesto Gabriele, reduce da un successo maturato contro il Biancavilla e attualmente al terzo posto in classifica a quota 39 punti. Una vittoria analizzata dal patron giallorosso Rocco Arena, soffermatosi inoltre sul prossimo impegno che attenderà la sua squadra: quello contro il Palermo di Rosario Pergolizzi.

“Abbiamo fatto una bella partita e siamo stati anche fortunati. Voglio sempre una mentalità aggressiva per restare dove siamo; consapevoli che quelle davanti non mollano. La squadra sta vivendo un sogno e noi continuiamo a sognare. Contro il Palermo? Carbornaro sta già bene, martedì rientra, e ci sarà anche Melillo. Riavremo due pedine fondamentali. Il discorso stadio? Per ora pensiamo al calcio, la questione si poteva affrontare in maniera diversa”

“La mentalità – ha continuato Arena – deve essere sempre quella vincente, fino all’ultimo minuto di partita. I risultati aiutano a continuare a fare bene e avvicinano la gente e gli imprenditori. Gabriele? Il mister è una conferma, sono stato il primo a scommettere su di lui, allenerà sicuramente in altre piazze”.