Favo: “Palermo ottima squadra, ma c’è un problema. Sogno promozione? Ho fiducia in Mirri e nelle sue idee”

“Certo giocare senza pubblico sta penalizzando la squadra rosanero”.

Parola di Massimiliano Favo. L’ex capitano e centrocampista rosanero – l’unico del Palermo del dopoguerra ad avere alzato al cielo una Coppa, la Coppa Italia di Serie C del 1993 -, intervenuto ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’, ha detto la sua sull’inaspettato e deludente fallimento vecchio club rosanero o e sul nuovo Palermo targato Hera Hora, a cui augura di tornare quanto prima nel calcio che conta.

“Lo stadio “Renzo Barbera” dà una spinta incredibile. Il Palermo è una buona squadra e la mano di Boscaglia ora si vede. Io non mi perdo una gara dei rosanero, e in queste ultime partite ho visto movimenti in avanti molto belli. Per me ha un problema, a parte Silipo non ha giocatori bravi a saltare l’avversario. E allora deve cercare di sfruttare al massimo le palle inattive. In casa per me deve giocare sempre in questo modo perché Saraniti ha bisogno di avere un altro attaccante vicino, in trasferta potrebbe cambiare qualcosa”.

“La strada per la B è già compromessa? Non so, certo Bari e Ternana hanno speso tantissimo – ha proseguito il ct della nazionale azzurra Under 17 -. Palermo è una piazza difficile per i presidenti, ma io ho fiducia in Mirri e nella sua idea che bisogna entrare nel grande calcio dalla porta principale. Fa bene il Palermo a costruire un centro sportivo, un club deve avere anzitutto una sua casa. Se poi per arrivare in alto occorrerà qualche anno in più pazienza, l’Atalanta c’è arrivata a piccoli passi”, ha concluso Favo.