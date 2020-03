Fallani, parla il padre: “Mattia ha l’ambizione di arrivare, si allena con Pelagotti. Quando lo vedo tra i pali mi sembra un miracolo…”

Questa estate l’approdo in Sicilia per indossare la maglia del Palermo, papà Fallani ammette: “E’ andato dritto: “Come si fa a rifiutare una piazza come Palermo, che in D è solo di passaggio?”. Ha avuto ragione. Conosco Firenze, Palermo è uguale, allo stadio vanno quasi in ventimila in serie D ed oggi è la nostra seconda squadra. La Spal, comunque, non lo ha mollato. E neppure la Fiorentina che aveva speso 500mila euro per tesserarlo. Al Palermo, infatti, è in prestito. Il cartellino sempre proprietà della Spal che, in caso di cessione definitiva, deve alla società gigliata, che non voleva lasciarlo libero, il 50% del guadagno. Mattia ha l’ambizione di arrivare, si allena con Pelagotti che è suo vicino di casa”.

Il club rosanero vorrebbe confermare Fallani anche per la prossima stagione ma ancora non si è potuto parlare di nulla: “Mattia è contentissimo del Palermo. Si trova bene con la città, i compagni, e vorrebbe restare. Ancora con la società non abbiamo affrontato il problema del rinnovo. In questa situazione con chi parli? E di che cosa?“.