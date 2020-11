Fabrizio Corona stronca CR7: “Ronaldo uno sfigato cronico. Calciatori ebeti, ne rispetto solo uno”

Fabrizio Corona non risparmia nessuno.

L’ex star della tv, in un intervista rilasciata ai microfoni di MOW Magazine, ha voluto aprire un acceso dibattito condito da dure dichiarazioni nei confronti di alcuni personaggi legati alla stretta attualità dello sport e non solo. In particolare Corona ha voluto rivolgere i propri affronti a CR7 e Andrea Iannone, a detta sua entrambi facenti parte della peggiore delle categorie di sportivi: “Sono la razza peggiore, sono degli ebeti, i più sfigati sulla faccia della terra, tipo Ronaldo, uno sfigato cronico. L’unico rimasto che merita rispetto è Ibrahimovic. Iannone? È un povero sfigato. La cosa più triste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno e adesso Belen sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spendono 80 euro”.

Corona non si è solo limitato ai personaggi del mondo dello sport, ma ha anche espresso parole pesanti nei confronti di alcuni influencer e personaggi vip del calibro di Chiara Ferragni e Fedez, passando per Lele Mora e Simona Ventura: “Lele Mora? L’ho visto tre mesi fa in strada, per sbaglio. A me è sembrato un estraneo, mi fa pena, perché si atteggia come fosse ancora quello di una volta ma ormai è il nulla, i protagonisti del mondo dello spettacolo dal 95 al 2005 sono tutti finiti. La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese, cioè, voglio dire: la Ventura. Chi è influente oggi? Fedez e la Ferragni – ha proseguito senza filtri Corona – , anche se sono due ebeti. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chi***à una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il s****o della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”.

Chiosa finale per quel che riguarda un curioso aneddoto Belen e Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia Lucarelli ha sempre voluto sc*****mi. Il primo ricordo che ho di lei risale al 2002, un viaggio in auto da Roma a Milano dopo un programma su Rai 2, io, lei e il suo compagno Laerte Pappalardo. Poi nel 2009 avevo fondato un giornale e le avevo proposto la direzione. Lei mi chiese 10 mila euro al mese, io glieli stavo dando, ma al momento di firmare Belen viene da me e mi dice che se l’avessi presa, mi avrebbe lasciato. Era gelosa e aveva capito come sarebbe finita”