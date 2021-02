FA Cup, match di fuoco tra Everton e Tottenham: Ancelotti batte Mourinho 5-4, passano i toffees

L’Everton passa alla prossima fase dell’FA Cup.

La formazione guidata da Carlo Ancelotti è stata protagonista di una prestazione superba nei confronti del Tottenham di Jose Mourinho. I toffees hanno infatti battuto lo Special One e i suoi con il parziale rocambolesco di 5-4, maturato al termine dei minuti regolamentari e dei tempi supplementari. Ad aprire le marcature in favore degli ospiti è stato Sanchez, autore addirittura di una doppietta che, tuttavia non è servita a granché nel bilancio complessivo della gara. Il difensore colombiano ha sbloccato la sfida al 3′, precedendo le tre segnature dell’Everton arrivate tutte nella prima frazione e nel giro di pochi minuti. Prima Calvert Lewin, poi Richarlison e infine Sigurdsson hanno illuso la franchigia di Liverpool di poter giocare un secondo tempo totalmente in discesa, non tenendo in considerazione però una possibile ribalta degli Spurs. Quest’ultima si è poi effettivamente concretizzata, con i sigilli di Lamela e Sanchez che hanno portato il parziale sul 3-3. I gol di Richarlison e di Kane hanno poi portato la gara ai supplementari, decisi poi da Bernard. Altra pesante sconfitta per Mourinho e i suoi, ultimamente in balia di risultati poco favorevoli alle loro ambizioni stagionali.