F. Andria, Ginestra: “Non siamo pronti, errori grossolani. Salvezza? Lottiamo”

Le parole del tecnico della formazione pugliese rammaricato dopo la sconfitta all'ultimo secondo maturata nella giornata di ieri contro il Picerno

"Come è possibile lasciare un giocatore così solo ai limiti dell'area in una situazione di punizione facilmente leggibile, su una palla centrale? Se è successo probabilmente non siamo pronti, abbiamo fatto tanti errori e avevamo la partita in mano, nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa si vedeva lontano un chilometro che la squadra che poteva vincere era il Picerno. Ci siamo addormentati al 95' e sono errori gravi per una squadra che deve salvarsi: naturalmente il responsabile sono io, non i giocatori, ma ci dobbiamo svegliare perché in campo non ci vado io. Dobbiamo soffrire, quando dobbiamo tirare la testa fuori non siamo in grado di farlo. Perdendo queste partite capisci che non sei in grado di fare lo step ulteriore. E' giusto che lavoriamo per salvarci fino all'ultima giornata".