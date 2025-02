Ex Palermo, Rinaudo a TMW: “l’avventura con il City Group mi ha formato”

Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo rosanero, è intervenuto oggi al Bellini di Palermo dove è stata presentata la Palermo Masterclass, un’iniziativa promossa da Conference403 in collaborazione con le associazioni universitarie Intesa Giurisprudenza e Futura Giurisprudenza, pensata per offrire un’opportunità a chi desidera intraprendere un percorso nel mondo del calcio. Queste le sue parole riportate da “tuttomercatoweb”: