Ex Palermo, Novellino a TMW: “Il Palermo potrà fare grandi cose ai playoff”

In un’intervista a “Tuttomercatoweb”, Walter Novellino, ex allenatore del Palermo, ha condiviso le sue riflessioni sul calcio italiano, affrontando temi riguardanti la Serie A , la Serie B , la Serie C e il Palermo .

SERIE B

”La Samp in crisi? Mi dispiace, davvero. Non capisco come mai sia ridotta così. Mi sembra che la squadra abbia tutto per avere una classifica diversa. Semplici? Al di là dell’allenatore le colpe sono di tutti. Il tecnico mi sembra una persona perbene. La società ha fatto bene a confermarlo. Retrocessione? Non possono fare un campionato del genere. La Samp merita ben altro. Macché Serie C. Non bisogna neanche pensare a questa eventualità. Su chi punto ai playoff? Sul Palermo”.