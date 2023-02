Evra condannato per insulti omofobi dopo PSG-Manchester United: “Non sono questo”

E' stato condannato a pagare 1.000 euro a due associazioni per degli insulti omofobi pronunciati in un video apparso sui social a seguito dell’incredibile vittoria dello United al Parco dei Principi sul PSG in Champions nel 2019, l'ex terzino della Juventus Patrice Evra . Un provvedimento arrivato pochi giorni fa e commentato dallo stesso ex calciatore, attraverso il proprio profilo Instagram.

"Per tutta la vita ho accettato tutti così come sono. Ora devo pagare queste due associazioni e spero che useranno i soldi per cose buone ma non è solo una questione di soldi. Mi ritrovo in questa situazione ma non sono quel tipo di persona. Ho commesso un errore: riconosco il problema dell'omofobia nel mondo del calcio, quindi è davvero assurdo per me ricevere queste critiche mediatiche per qualcosa che ho fatto quattro anni fa. Ho offeso alcune persone, mi sono scusato molte volte. Ho perso la causa, ho pagato e per me va bene. Ma non sono d'accordo con le persone che cercano di ritrarre un'immagine sbagliata di me".