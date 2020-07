Everton, Ancelotti: “Stagione strana, ma il bilancio è positivo. Mio futuro? Rispondo così…”

“Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo”.

Parola di Carlo Ancelotti. Terminata in modo burrascoso l’esperienza sulla panchina del Napoli, l’allenatore tre volte campione d’Europa ha scelto di ripartire dalla Premier League, con l’Everton che lo scorso dicembre ha scelto di affidargli la guida tecnica della prima squadra. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il coach dei Toffies ha svelato le sue ambizioni legate alla squadra e al medesimo progetto.

“Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità. Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo qui. Il Liverpool per arrivare al top ci ha messo cinque anni, non l’ha fatto dall’oggi al domani. Nell’Everton c’è il progetto di costruire un nuovo stadio e l’ambizione di lottare per le posizioni europee, mi piacerebbe farne parte a lungo”, sono state le sue parole.

Il tecnico italiano ha tracciato, inoltre, un primo bilancio della sua avventura sulla panchina dell’Everton, che occupa l’undicesimo posto in classifica, fuori dall’Europa. “Il bilancio è positivo, anche se sono arrivato in un periodo molto particolare. Ho preso una squadra in difficoltà e poi c’è stata la pandemia, sicuramente una stagione strana. Le cose più positive sono state sicuramente l’accoglienza straordinaria da parte dei tifosi e l’aver trovato un club organizzato, con bellissime strutture, e con l’ambizione di migliorare. Mercato? Durerà fino al 5 ottobre, abbiamo il tempo per costruire due o tre squadre, non solo una. Avremo tutto il tempo necessario, anche se non abbiamo intenzione di fare rivoluzioni, ma soltanto un miglioramento della rosa”, ha concluso Ancelotti.