Europeo U21, Portogallo-Italia: le probabili formazioni e dove seguire il match in TV

Nella giornata odierna al via i quarti di finale dell’Europeo U21.

Alle ore 21.00 in campo l’Italia che si troverà davanti l’ostico Portogallo, sfida non semplice per gli azzurrini che tenteranno di passare il turno e magari di sognare in grande. Le probabili formazioni del match in programma alle ore 21.00 in quel di Lubjana, Slovenia. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e visibile anche tramite l’applicazione Rai Play sui vari dispositivi mobili.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Tavares, Queiròs, Leite, Dalot; Vitinha, Fiorentino, Fernandes; Tomàs, Leao, Mota. Allenatore: Jorge.

A disposizione: Maximiano, Virginia, Conté, Pereira, Djalò, Bragança, Barò, Soares, Ramos, Vieira, Jota, Conceicao.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Scamacca. Allenatore: Nicolato.

A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Beruatto, Vogliacco, Pirola, Zappa, S. Ricci, Maleh, Rovella, Pinamonti, Raspadori, Sottil.

ARBITRO: Letexier (Fra).

GUARDALINEE: Mugnier e Rahmouni (Fra).

IV UOMO : Brisard (Fra).

Le partite in programma:

18:00 Olanda U21-Francia U21

18:00 Spagna U21-Croazia U21

21:00 Danimarca U21-Germania U21

21:00 Portogallo U21-Italia U21