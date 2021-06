Europei 2021, Ungheria-Francia: le formazioni ufficiali del match

Ungheria e Francia a caccia di punti pesanti

I Campioni del Mondo in carica affrontano l'outsider Ungheria in quel che può essere definito il crocevia del raggruppamento F di Euro 2020. Alla Francia servono tre punti per archiviare il discorso qualificazione dopo il successo contro la Germania, viceversa alla formazione guidata da Marco Rossi un'utopica vittoria darebbe nuova linfa per tentare di compiere una vera e propria impresa.