Europa League, Roma-Young Boys: Fonseca rinuncia a Dzeko, Majoral dal 1′. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21,00 la Roma già qualificata vuole blindare il primo posto nel proprio gruppo di Europa League.

I giallorossi affronteranno all’Olimpico gli svizzeri dello Young Boys in una gara che ha poco da dire per gli uomini di Paulo Fonseca che hanno come unico obiettivo quello di chiudere al primo posto. Le formazioni ufficiali del match.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Ibañez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane