Europa League, Manchester United-Milan 1-1: Kjaer risponde a Diallo e dà speranza a Pioli in extremis

Il Milan in extremis.

Milan, Baresi esalta Tomori: “Ha già fatto sua la mentalità del club, che qualità. Futuro? Ecco cosa prevedo”

Protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League sono stati gli assenti. Per la formazione di casa, uno su tutti, Marcus Rashford, per gli ospiti Zlatan Ibrahimovic. All’Old Trafford è l’ex beniamino dell’Atalanta, Amad Diallo, a bloccare la gara su assist di Bruno Fernandes. La squadra di Stefano Pioli però non si disunisce e al novantaduesimo trova un gol fondamentale con l’ex Palermo, Simon Kjaer, abile ad incornare di testa su un calcio d’angolo battuto a meraviglia da Rade Krunic. Tutto rinviato dunque a San Siro quando, tra una settimana, si sfideranno nuovamente la compagine guidata da Ole Gunnar Solskjær ed il Milan.

Europa League, Manchester United-Milan: Solskjaer con Fernandes e Martial, Pioli lancia Leao. Le formazioni ufficiali