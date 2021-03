Milan, Baresi esalta Tomori: “Ha già fatto sua la mentalità del club, che qualità. Futuro? Ecco cosa prevedo”

Parola alla “bandiera” del Milan, Franco Baresi.

Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, Fikayo Tomori, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l’esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L’ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Franco Baresi, vicepresidente del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano britannico “The Times”, ha parlato del difensore inglese – nato in Canada – elogiando così le caratteristiche del calciatore classe 1997. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Tomori? Quando è stato chiamato a giocare ha fatto bene. È giovane, sta assumendo la mentalità che gli chiede il Milan e comincia a capire il nostro campionato. Penso che possa solo migliorare, perché ha una qualità fantastica”.