Europa League, i sorteggi degli ottavi: la Roma pesca lo Shakhtar, male il Milan. Tutti gli accoppiamenti

L’Europa League è pronta ad entrare nel vivo con gli ottavi di finale.

Arrivano gli ottavi di finale di Europa League. Alle 13:00 di oggi, saranno sorteggiati gli accoppiamenti per le prossime gare della prestigiosa competizione. Dopo l’eliminazione del Napoli avvenuta ieri sera, a rimanere ancora in corsa tra le italiane, Roma e Milan: passate dopo il rispettivo doppio confronto con Braga e Stella Roma. Per questo sorteggio degli ottavi di finale non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

Di seguito, tutte le squadre qualificate e i rispettivi accoppiamenti:

Milan (ITA), Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Dynamo Kyiv (UKR) Granada (ESP), Manchester United (ENG), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praha (CZE), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP) e Young Boys (SUI).

ANDATA 11 marzo:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-Shakhtar

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-MILAN

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde