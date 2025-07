Euro 2032, Gravina: “Ottime sensazioni per Palermo”

Le parole del presidente della FIGC per il “Renzo Barbera” in vista di Euro 2032

Gabriele Gravina, ha fatto il punto sugli stadi italiani per Euro 2032 nel consiglio federale di oggi. Il presidente della FIGC ha definito ottime le sensazioni per far rientrare Palermo come stadio per l’Europeo che si svolgerà fra ben 7 anni: