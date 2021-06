Euro 2021, Svezia-Slovacchia: Skriniar e Hamsik dal 1′. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Svezia e Slovacchia in programma questo pomeriggio alle 15:00

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Spagna, la Svezia si prepara a tornare in campo per affrontare la Slovacchia nel secondo turno del Gruppo E di Euro 2020. Il ct svedese Janne Andersson conferma la formazione che ha pareggiato contro la Spagna all’esordio, panchina per il bianconero Kulusevski Slovacchia con Skriniar in difesa e Kucka a centrocampo, dove prende posto Hrsovsky preferito a Hromada e Koscelnik per Haraslin sulla trequarti.