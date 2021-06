Euro 2021, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1: Sterling archivia la pratica

L'Inghilterra batte la Repubblica Ceca e si qualifica da prima nel girone agli ottavi di finale di Euro 2020

Minimo sforzo, massimo risultato. Sono bastati due gol all'Inghilterra per staccare il pass per gli ottavi di finale degli Europei 2021. Entrambi siglati da Sterling alla prima e alla terza giornata del girone. Tre porte inviolate su tre ed un gioco non particolarmente spumeggiante ma, di certo, prolifico.