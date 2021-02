Euro 2021, Gravina: “Continua il lavoro con l’UEFA, 5 aprile data decisiva. Mancini? Tutto sul suo rinnovo”

Gabriele Gravina rassicura in vista di Euro 2021.

Il presidente della FIGC è stato molto chiaro e puntuale in merito ad alcuni temi di spiccata attualità riguardanti lo svolgimento del primo Europeo itinerante e il futuro della Nazionale italiana. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Rai Radio 2, il numero uno della Federcalcio ha voluto rivelare come ci sia una forte intesa di massima per il rinnovo contrattuale del C.t Roberto Mancini. Nel chiarire quest’ultimo aspetto, Gravina si è poi anche soffermato su alcune possibili date decisive per sapere se e come i tifosi potranno assistere alle gare della manifestazione.

Barcellona-PSG, esulta Kean: “Spero Mancini abbia visto la partita. A Parigi sto bene, ma la Juventus..”

Di seguito le sue parole:“Il suo rinnovo sarà abbastanza presto. Siamo sereni, troveremo un accordo nel più breve tempo possibile. L’Europeo? Le indicazioni della Uefa, col campionato confermato come è stato ideato e progettato, noi stiamo andando avanti con i nostri lavori. Il 5 aprile avremo un incontro con tutte le federazioni e quella sarà la data decisiva. Non dipende da noi, ma dobbiamo lavorare con ottimismo. Dobbiamo prepararci almeno per l’Europeo ad avere un po’ di spettatori, che al momento non possono entrare negli stadi e ci mancano molto”.