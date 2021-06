Euro 2021, Belgio-Portogallo 1-0: a Monaco Lukaku e compagni vs l’Italia di Mancini

L'Italia di Roberto Mancini affronterà il Belgio venerdì alle ore 21.00 in quel di Monaco di Baviera

E' bastata la prodezza di Thorgan Hazard a spedire il Belgio a Monaco di Baviera per il quarto di finale in cui Lukaku e compagni affronteranno l' Italia di Roberto Mancini .

La Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Roberto Martínez ha sofferto nel finale di gara gli attacchi del Portogallo di Cristiano Ronaldo ma ha risposto colpo su colpo riuscendo così a staccare il pass per il turno successivo. Adesso per il Belgio cinque giorni per preparare la sfida contro gli Azzurri.