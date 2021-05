Euro 2020, l’annuncio shock di Van Dijk: “Sono dispiaciuto, ma devo accettarlo”

Ho deciso di non andare agli Europei

Questa la decisione della colonna portante di Liverpool ed Olanda. In un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club londinese, l’ex difensore del Southampton Van Dijk non ha lasciato spazio ad alcun dubbio circa la propria presenza o meno alla competizione che prenderà il via tra poco più di un mese.

Ho deciso di non andare agli Europei e di svolgere la mia ultima fase di riabilitazione durante la pausa estiva. Fisicamente sento che questa è la decisione giusta. L’obiettivo realistico è essere pronto per il pre-campionato.

Van Dijk aveva riportato la rottura del legamento crociato lo scorso ottobre ed il Liverpool di Klopp ha risentito parecchio dell’assenza del difensore roccioso classe 1991.

Ovviamente sono molto dispiaciuto di perdere gli Europei ma le cose sono andate come sono andate. E’ dura ma devo accettarlo, dobbiamo accettarlo tutti.

Ha così chiosato Virgil Van Dijk, palesando tutta la propria desolazione per la decisione presa. A questo punto, la difesa dell’Olanda ad Euro 2020 dovrebbe essere guidata da Matthijs De Ligt e Stefan De Vrij, rispettivamente alla corte di Andrea Pirlo alla Juventus e sotto la guida tecnica di Antonio Conte all’Inter.

