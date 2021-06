Euro 2020, Croazia-Spagna 3-5: il commento finale del match

La formazione guidata da Luis Enrique ottiene un successo di forza e carattere sul rettangolo verde di Copenaghen. Dopo essere stati raggiunti dalla rete in extremis di Pasalic, le 'Furie rosse' prevalgono in maniera netta nei due tempi supplementari

Una sfida dalle molteplici sfumature tecniche, tattiche ed emotive. Una gara combattuta, fino al suo termine, che tuttavia ha lasciato ampio spazio all'immensa qualità della profonda rosa spagnola. Quest'ultima, per larghi tratti dei novanta minuti, è riuscita a dominare la Croazia di Modric e compagni, riuscita tuttavia a recuperare in extremis il risultato quando l'esito della sfida sembrava quanto più scontato.

Dopo il clamoroso errore di Unai Simon che ha portato i croati in vantaggio, la Spagna è riuscita ad appropriarsi dell'equilibrio della gara. Le reti di Sarabia e Azpilicueta, infatti, riportano il match sui giusti binari per la compagine iberica e permettono a quest'ultima di siglare anche il gol del 1-3 grazie a Ferran Torres. Al minuto 85, però, Orsic dà il via alla rimonta dei suoi, servendo anche l'assist per la rete di Pasalic a tempo quasi scaduto. L'esito finale dell'ottavo viene così portato ai tempi supplementari, nei quali la Spagna - dopo un primo momento di sbandamento - riesce a trovare la via della rete grazie al grandissimo gesto tecnico di Morata. L'attaccante della Juventus, infatti, porta nuovamente avanti i suoi grazie ad un gran sinistro al volo. La compagine croata, da questo momento in poi, perde ogni speranza e lascia campo aperto agli spagnoli che, con Oyarzabal, chiudono definitivamente la pratica che porta i ragazzi di Luis Enrique ai quarti di finale.