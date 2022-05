Entella, Meazzi: “Con il Foggia ci siamo difesi bene. Palermo? Vi dico questo…”

Le parole dell'attaccante della Virtus Entella, Lorenzo Meazzi, sulla prossima sfida valida per i playoff di Serie C contro il Palermo

"Sapevamo che per passare il turno dovevamo vincere per forza e siamo partiti molto forte nei primi venti minuti trovando subito il gol. Era quello che volevamo. In alcune fasi della partita sì ma lo sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire perchè sono una squadra forte. Ci siamo difesi bene, loro hanno messo molta aggressività soprattutto dopo il pareggio però siamo stati bravi a non prendere gol dopo il 2-1. Ora sono rimaste solo squadre molto forti però noi ce la vogliamo giocare senza paura. Saranno due partite molto difficili, dobbiamo provare a passare il turno. Al Barbera ci sarà una cornice di pubblico importante, dobbiamo cercare di giocarcela. E' stato il mio primo anno tra i grandi e sono molto contento del mio rendimento. Mi sento molto migliorato rispetto all'inizio della stagione. Avendo avuto Volpe sia in U17 che in Primavera devo dire che è molto bravo nel lavorare con i giovani".