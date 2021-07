Entella, completata la vaccinazione del gruppo squadra: l’annuncio del club

L'annuncio del club: "Siamo felici di annunciare che tutto il gruppo squadra della Virtus Entella si è sottoposto al vaccino anti COVID-19"

Completata la vaccinazione del gruppo squadra in casa Virtus Entella. A darne notizia è lo stesso club biancoceleste tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.

"Siamo felici di annunciare che tutto il gruppo squadra della Virtus Entella si è sottoposto al vaccino anti COVID-19. Un segno importante per provare a mettere alle spalle mesi complicati, con la speranza di riconquistare al più presto la nostra normalità. Un ringraziamento speciale va all'Asl 4 chiavarese per averci aiutato e supportato in questo percorso".