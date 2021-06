Empoli, l’amarezza del presidente Corsi: “Per Dionisi non eravamo più priorità”

Il presidente dell'Empoli ha detto la sua in merito alla recente decisione di separarsi dal tecnico

Alessio Dionisi lascia l' Empoli per il Sassuolo dopo aver riportato i toscani in Serie A.

Il tecnico della compagine empolese ha deciso di non continuare la propria esperienza in Toscana per intraprendere una nuova avventura professionale. In merito alla scelta dell'ex anche del Venezia di guidare i neroverdi si è espresso il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, nel corso dell'intervista concessa a Radio Kiss Kiss.