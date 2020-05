Empoli, La Mantia: “Qui sto bene. Lecce? Una scelta difficile lasciare”

La parola ad Andrea La Mantia.

La punta dell’Empoli, intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, si è espressa sul calcio italiano: “Qui mi sono trovato subito bene con la società e il gruppo. Per il Campionato siamo un po’ tutti in attesa e in bilico. La Serie A avrà maggiori possibilità di riprendere rispetto alla B, ma alla fine penso riprenderemo anche noi“.

Chiosa finale sull’esperienza di Lecce: “Il primo anno in Serie A con gol non può essere negativo. Ho fatto una scelta sofferta ma non ho nessun rimpianto, Empoli è una tra le società più importanti in Serie B. Un grazie va a Liverani, mister pronto e preparato, mi ha aiutato molto. Sa fa rendere al massimo i giocatori a disposizione, tratta tutti allo stesso modo e ha grande merito in questo“.