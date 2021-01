Napoli-Empoli, Corsi e il futuro di Sarri: “L’ho sentito ed è molto carico. Maurizio tornerebbe con De Laurentiis? Rispondo così”

Fabrizio Corsi si sbilancia sul futuro di Maurizio Sarri.

Libero e ancora in cerca di una panchina dopo essere stato sollevato dal proprio incarico dalla Juventus lo scorso agosto, Maurizio Sarri, è pronto a ripartire con una nuova avventura. Lo sa bene il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi che, intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, si è soffermato a parlare del futuro del tecnico che ha guidato la compagine toscana nella stagione 2014-2015, arrivando a raggiungere il quindicesimo posto in classifica.

“L’ho sentito un paio di volte ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L’ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare. Consiglierei Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto. Maurizio tornerebbe in azzurro? Non lo so. Ringhio, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene”.