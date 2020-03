Emergenza Coronavirus, ufficiale: LASK-Manchester United ed Eintracht-Basilea a porte chiuse. La situazione

Manchester United e Eintracht Francoforte-Basilea, si giocheranno a porte chiuse.

E’ questa la decisione presa dall’Uefa per contrastare l’Emergenza Coronavirus, in merito alle sfide Manchester United e Eintracht Francoforte-Basilea – valide per gli ottavi di finale di Europa League in programma domani pomeriggio alle 18:55. Così come già stabilito per Valencia-Atalanta, PSG-Borussia Dortmund e Olympiakos-Wolverhampton, il grande assente sarà proprio il pubblico. A comunicarlo tramite i propri canali ufficiali è la stessa UEFA, tramite una nota diffusa proprio pochi istanti fa.