Emergenza Coronavirus, Skriniar lancia l’appello: “Grazie a chi ha donato, non smettiamo di farlo. Supereremo questo momento difficile”

Anche Milan Skriniar lancia il proprio appello agli italiani.

L’Emergenza Coronavirus mette in ginocchio l’Italia e, in particolare, la Lombardia: regione colpita dal maggior numero di contagi. Diversi le iniziative e gli appelli lanciati in questi giorni dai personaggi famosi per contrastare l’emergenza Covid-19, tra questi anche il difensore dell’Inter Milan Skriniar. Attraverso un video pubblicato sui profili ufficiali del club nerazzurro, lo slovacco, ha invitato i cittadini a partecipare alla raccolta organizzata dalla società meneghina a favore dell’ospedale Sacco di Milano.

“Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver donato. La raccolta fondi è ancora attiva. Stiamo vivendo tutti un momento difficile, ma ne verremo fuori. Mi raccomando, state a casa”.