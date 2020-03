Emergenza Coronavirus, secondo caso in Serie A: Gabbiadini positivo al test. Il comunicato del club

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A.

L’allarme Coronavirus continua ad impensierire il massimo campionato italiano: fermatosi a seguito delle nuove disposizioni del Governo – in materia di contenimento e gestione – mirate a contrastare il fenomeno. Dopo il caso Rugani – risultato positivo al Covid-19 -, e i primi contagi di sportivi anche all’estero, un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato riscontrato proprio in queste ore. Si tratta dell’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Ad annunciarlo, attraverso una nota diffusa proprio pochi istanti fa, è stato proprio il club bluerchiato. Di seguito il comunicato in questione:

“L’U.C. Sampdoria – si legge sul sito ufficiale Doriano – informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”.