Emergenza Coronavirus, Prandelli: “Il Covid-19 cambierà il calcio, ma anche tutti noi. Chiesa? Può diventare il gicatore più forte d’Europa”

Prosegue il complicato momento vissuto dall’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nelle difficili settimane vissute dal nostro paese a causa della diffusione del Covid-19, non manca chi riflette sui possibili scenari futuri legati al mondo del calcio e all’epilogo della stagione corrente. Un argomento trattato anche dall’ex ct degli azzurri, Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni de “La Nazione” per analizzare quanto accadrà nel momento in cui l’emergenza Coronavirus sarà rientrata.

“Come ripartiremo tutti noi, le nostre vite, dopo quanto sta accadendo? Il calcio ne uscirà trasformato, ma sarà lo stesso per noi. Inevitabile”. Per Prandelli il virus è democratico, ha colpito tutti e forse è un segnale dalla natura. Poi si passa al calcio, tra Ribery che si prepara a tornare e Chiesa: “Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo. Chiesa deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventerà il giocatore più forte d’Europa”. Chiosa finale su Iachini, il cui lavoro ottiene l’apprezzamento del tecnico di Orzinuovi.