Emergenza Coronavirus, Mihajlovic: “Mi aspetto che il campionato finisca, bisogna spostare gli Europei. Meno vacanze? Chissenefrega”

“Ho passato mesi chiuso in una stanza di ospedale tre metri per tre, attaccato a fili e flebo, senza poter aprire neanche una finestra, pensi sia un problema essere in famiglia, a casa, e uscire in terrazzo a fumare una sigaretta?“.

Commenta così l’attuale momento che sta attraversando l’Italia, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il tecnico serbo ha poi proseguito: “Sono mesi che uso una mascherina e non abbraccio e do la mano. Non ho dovuto cambiare le abitudini. Sono un po’ orso, non mi ha pesato evitare tanti contatti, anzi scherzando dico spesso che terrò questa precauzione per i prossimi 5 anni…“.

Le federazioni non hanno ancora deciso come e quando riprenderanno le partite, ma Mihajlovic è certo di una cosa: “Mi aspetto che il campionato finisca. Bisogna spostare gli Europei e far finire i tornei nazionali e le Coppe. Lo vogliono le federazioni, i club, le tv che hanno pagato i diritti. È giusto terminare ciò che si è cominciato. Dovremo valutare anche da quanto siamo fermi e dovranno darci un paio di settimane per riprendere il lavoro fisico prima di ripartire a giocare. Faremo meno vacanze, ci sarà qualche sacrificio in più ma chissenefrega…“.

Infine, il tecnico dei felsinei ha lanciato un appello: “Un consiglio per quando finirà tutto? Di vivere il finale di stagione tutto d’un fiato con grande passione. Senza polemiche, scuse o alibi perché ci siamo fermati, chi ci ha guadagnato, chi ci ha perso, chi deve recuperare una partita, chi ha giocato a porte chiuse o aperte… Quello che stiamo passando ci serva da insegnamento. Soffriamo ora e quando torneremo alla normalità, quella normalità sarà bellissima. Godiamocela fino in fondo“, ha concluso Mihajlovic.