Emergenza coronavirus, l’ex granata Glik: “Vedere l’Italia così mi rende triste. Ritorno al Torino? Se qualcuno mi chiama…”

L’Italia è attualmente uno dei paesi più in difficoltà: “ Seguo la vicenda con dolore. Leggo i giornali italiani, seguo i vostri tg: in Italia ho vissuto 6 anni bellissimi, è la mia seconda casa nella quale ho lasciato un pezzo di cuore, soprattutto a Torino che purtroppo è una delle città dove c’è più pericolo . Il vostro Paese mi ha accolto da ragazzino a braccia aperte facendomi diventare uomo e professionista. Vedere l’Italia così sofferente mi lascia molto triste. Il numero dei morti è spaventoso, più di quelli in Cina: siete un Paese meraviglioso, vi rialzerete“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Kamil Glik , difensore del Monaco , ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il centrale polacco in Italia ha indossato le maglie di Palermo , Bari e soprattutto Torino . Poi il trasferimento in Francia nella squadra monegasca, ma per adesso è tutto sospeso a causa dell’emergenza coronavirus: “Da un punto di vista sportivo si è fermi: la Ligue1 è sospesa, gli allenamenti bloccati. Nessuno gioca, nessuno si allena“.

In maglia granata 154 presenze e 12 gol: “In Italia ho vissuto esperienze bellissime, ma Torino è una parte di me. Sono stati i 5 anni più importanti della carriera. Indimenticabili. Al Toro sono ancora legato: il granata lo sento mio. Torno spesso in città e sento tanti amici, come i miei ex compagni Moretti, Baselli e Belotti, conosco Sirigu perché ci siamo incrociati in Francia. Non ho mai perso i contatti con il presidente Urbano Cairo: è stata una persona molto importante nel mio cammino umano e professionale“.

“Se seguo ancora la Serie A? Altroché! La guardo in tv ogni weekend, provo a non perdermi le partite del Toro – ha rivelato Glik –. La Serie A è il top, il vostro calcio è meraviglioso per storia e qualità. Mi fa piacere che da voi giochino tanti amici: ai miei tempi non era così, fui uno dei primi polacchi a venire in Italia. Nello specifico il Torino è cresciuto tantissimo come società. Oggi è uno dei club più sani in Serie A, con un grande progetto e tifosi unici. Sulla carta il Toro di oggi è più forte del nostro. Noi facemmo la differenza grazie a un grande gruppo, tant’è che abbiamo una chat in cui con mister Ventura, Gazzi, Vives, Padelli e gli altri ci sentiamo ancora“.