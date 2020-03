Emergenza Coronavirus, l’appello di Di Piazza: “Restate a casa, ci sarà la luce in fondo al tunnel”

Mercoledì sera, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha annunciato misure più stringenti, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del Covid-19. Il nuovo decreto prevede disposizioni come la chiusura di attività e servizi non essenziali: stop anche a bar, pub e ristoranti, ma restano attivi oltre che i negozi di alimentari e le farmacie, idraulici, meccanici, benzinai, tabaccai ed edicole. I trasporti continueranno a funzionare. Industrie e fabbriche potranno lavorare ma dovranno garantire i criteri di sicurezza. Dunque, si potrà uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

Indicazioni dure ma indispensabili per evitare la diffusione del terribile virus proveniente dalla Cina, che hanno spinto anche il nuovo Palermo targato Hera Hora di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni. Ai tanti appelli e messaggi di solidarietà giunti direttamente dai calciatori rosanero, si è aggiunto anche quello del vicepresidente Tony Di Piazza, che dopo aver partecipato attivamente alla raccolta fondi per i senzatetto di Palermo, ha sposato su ‘Instagram’ l’hashtag #Iorestoacasa: “Sono fiducioso, ci sarà la luce alla fine di questo tunnel, ma per adesso restiamo tutti a casa”.

Di seguito, il post in questione.