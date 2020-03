Emergenza Coronavirus, la Lega Serie A fa chiarezza: “Ecco quando termineremo i campionati”. Il comunicato

L’emergenza Coronavirus sta continuando a mandare nel panico l’intero mondo del calcio.

Primi casi di Covid-19 tra i giocatori professionisti sia in Italia che all’estero, club in quarantena precauzionale, campionati interrotti e sospensione immediata degli allenamenti: la situazione, dunque, sta diventando sempre più estrema, tanto che anche la UEFA ha deciso di fermare le competizioni europee.

Il campionato starà fermo almeno fino al 3 aprile. D’altronde, sarebbe impossibile andare avanti con i casi di positività che continuano ad aumentare, dopo Rugani, Gabbiadini, La Gumina, Colley, Ekdal, Thorsby e Vlahovic, infatti, anche Cutrone e Pezzella hanno contratto il terribile virus proveniente dalla Cina. Oltre al medico della Sampdoria, Amedeo Baldari. Nel frattempo la Lega Serie A, che nella giornata di ieri ha riunito i rappresentanti delle varie società in video conference, fa sapere, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, che l’intenzione – condivisa con tutti i club e seguita da tutte le altre Leghe europee -, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, i campionati nazionali.

Di seguito, il comunicato in questione.

“La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A”, si legge.